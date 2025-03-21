Erdoğan'dan Mahkeme Açıklaması: 'Sokağı İşaret Etmek Vahim Bir Sorumsuzluktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme salonları yerine sokağı işaret edenleri sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:35
Erdoğan'dan Mahkeme Açıklaması: 'Sokağı İşaret Etmek Vahim Bir Sorumsuzluktur'

Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan tartışmalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur." dedi.

Mahkeme Yetkisi ve Sorumluluk

Erdoğan, bu tür eylemlerin hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini vurgulayarak, hukuk sistemine güvenin önemine dikkat çekti. Sözlerinin devamında, toplumun huzurunu bozan her türlü eylemin karşısında duracaklarını ifade etti.

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