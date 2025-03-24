Erdoğan'dan Marjinal Sol Örgütlere Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah yaptığı açıklamada marjinal sol örgütlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın" diyerek, bu grupların toplumsal huzuru tehdit edebileceğinin altını çizdi.

Örgütlerin Tehditi

Açıklamasında, sadece sloganlarının değil, zihniyetlerinin de sorgulanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Aldığınız marjinal sol örgütleri, polisimizin üzerine salmayın" dedi. Bu sert ifadeler, hükümetin güvenlik politikaları ve kamu düzenini sağlama konusundaki kararlılığını gözler önüne serdi.

Erdoğan, bu tür örgütlerin toplumdaki huzuru bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, güvenlik güçlerinin rolüne dikkat çekti. Ülkenin birlik ve beraberliğine zarar veren tüm unsurların karşısında duracaklarını ifade etti.