Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Aile Yılı' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programındaki konuşmasına dua ile başladı ve programda yurt dışından katılan Müslüman ülkelerin dini liderleri ile ilim erbabını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törenin anlamı ve Leyle-i Mevlid

Erdoğan, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifinin seneidevriyesini idrak ettiklerini belirterek, bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu yılı, 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aile, bizler için çok çok önemli. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası, ülfet ve muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulü'nün aile hayatında mevcuttur."

Erdoğan, ayrıca gece boyunca yapılacak duaların ve ibadetlerin kabulünü dileyerek, 1500'üncü seneidevriyesini idrak ettikleri Peygamber Efendimizi hürmetle yad etti ve salat-selam gönderdi.

Konuşmasında okuduğu dizeler ise şöyleydi:

Arşın kubbelerine, adı nurla yazılan / İsmi semada Ahmed, yerde Muhammed olan / Yedi katlı göklerde, Hakk Cemali'ni bulan / Evvel-ahir yolcusu Ya Hazreti Muhammed / Sağanak nur yağmurları, inerken yedi kattan / O gece, sendin gelen, ezel kadar uzaktan / Melekler, her zerreye, müjde verirken Hakk'tan / O gece, sendin gelen ya Hazreti Muhammed / Sen ki büyük yargıda, şefaat müjdecisi / Bunca aciz beşerin, mahşer günü bekçisi / Sen ki Kur'an şahidi, Allah'ın son elçisi / Kurtuluş habercisi, ya Hazreti Muhammed...

Peygamber Efendimizin örnekliği ve aile hayatı

Erdoğan, Peygamber Efendimizin hayatının tüm yönleriyle insanlığa örnek olduğunu vurguladı. Peygamberin veladetinden vefatına kadar geçen her anının önceki ve sonraki nesillere örnek teşkil ettiğini belirtti ve onun hayatının, insanın kendini tanıma ve anlam arayışına en doğru cevapları sunduğunu söyledi.

Üsve-i Hasene anlayışıyla Hz. Muhammed'in aile hayatının herkes için model olduğunu kaydeden Erdoğan, konuşmasında Enes bin Malik'in anılarından alıntı yaptı ve Peygamberimizin aile içindeki tutumunu şöyle aktardı:

'Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.'

Erdoğan, Enes bin Malik'in ifadesini aktararak: 'Ailesine karşı Resulullah'tan daha şefkatli olan bir kimse görmedim. Muhterem zevcelerine karşı daima hürmetkar olan efendimiz, çocuklara karşı da şefkat ve merhametle yaklaşmış, uyarılarını yavrucuğum diyerek incitmeden, muhatabının narin kalbini kırmadan yapmıştır.'

Konuşmasının devamında Peygamber Efendimizin, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönemde zamanın ötesinde tavsiyelerle insanlık adına yeni bir çağ başlattığını hatırlatan Erdoğan, günümüzde kadına ve çocuğa yönelik şiddetin tırmandığı bir ortamda Peygamberimizin aile hayatına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Cenab-ı Allah muhabbetimizi daim, kardeşliğimizi kaim ve kavi eylesin temennisinde bulunan Erdoğan, Mevlid gecesinin ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.