Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde Birlik ve Güven Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli etnik kökenlerden oluşan 85 milyon vatandaşının ortak vatanı olduğunu vurguladı.

Tek Vatan, Tek Millet Vurgusu

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin." diyerek birlik mesajı verdi.

Erdoğan, mezun olan askerlere, daima halkla iç içe olmalarını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri hatırlattı. "Vatandaşı hiçbir zaman 'Devlet nerede?' diye düşündürmemelisiniz", sözleriyle acil durumlarda devletin gücünü hissettirmeleri gerektiğini vurguladı.

Vatan İçin Sorumluluk

"İnsanımızın derdiyle dertlenecek, görev yaptığınız her yerde vatandaşla hemhal olacaksınız. Unutmayın, bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor," diyerek mezunlara vatan için mücadele etme çağrısında bulundu.

Şehitlere Saygı

Erdoğan, konuşmasında, devletin bekası ve vatandaşların güvenliği için can veren tüm şehitleri rahmetle andı. Ayrıca, mezun öğrencilere başarılar dileyerek, kısa bir süre önce şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i de yad etti.

Törenden Notlar

Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer üst düzey komutanlar da birer konuşma yaptı. Mezuniyet sonunda dönemin birincisine ödülleri verilerek, çeşitli gösteriler düzenlendi.

Etkinlikte, Paraşütçüler Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile gösteri yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dua okunarak tören sona erdi.