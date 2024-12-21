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Erdoğan'dan Muğla'da Dikkat Çeken Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla 8. Olağan Kongresi'nde geçici sıkıntılara dikkat çekti ve tarihin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:33
Erdoğan'dan Muğla'da Dikkat Çeken Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla 8. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin geçirdiği sıkıntılara dikkat çekerek, "Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken hayatını kaybeden Milli sporcu Emre Yazgan'a Allah’tan rahmet diledi. Yazgan’ın ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Erdoğan, Judo Genç Milli Takımı'na geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Muğla'nın Demokrasi Mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine devam ederek, Muğla'nın insanlarının köklü değerlere sahip olduğunu vurguladı. "Muğla'nın demokrasi mücadelesi, milletimiz için gurur kaynağıdır" diyen Erdoğan, İstiklal Harbi'nde Muğla’nın büyük rol oynadığını belirtti.

"Ege Bölgesi'nin illeri içerisinde İstiklal Harbi'nde en fazla şehidi Muğla verdi" diyen Erdoğan, şehitlerin anısını rahmetle yad etti. Ayrıca, Muğla'nın geçmişte verdiği mücadeleler ve demokrasi konusundaki duruşunu da öne çıkardı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Erdoğan, gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğunu ifade etti. "Muğla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, eser ve hizmet siyasetimizin büyük ve güçlü Türkiye davamızın yanında daha güçlü bir şekilde yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası tehditlerle mücadelenin önemine değinen Erdoğan, geçmişte yaşanan zorlukların üstesinden gelme kararlılığında olduklarını belirtti. "Tarih, milletimizin güçlü değerlerinden biri olan feedakarlık ile doludur" dedi.

Umudu Kıranlara Dikkat

Erdoğan, günümüzdeki zorluklara da değinerek "En büyük caniler, insanların umudunu öldürenlerdir" düşüncesini savundu. Geçmişte yaşanan sıkıntılar üzerinden bugünkü konumlamayı eleştiren Erdoğan, çözüm önerisi olmayanların Türkiye’nin geleceğine zarar verdiğini ifade etti.

Son olarak, AK Parti'ye emek vermiş olanlar için sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, "Bizi yalnız bırakmadınız. Gelişmenin, kalkınmanın ve huzurun kıymetini Muğla gayet iyi bilir" şeklinde konuştu.

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