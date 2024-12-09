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Erdoğan'dan Muhalefete Açık Çağrı: SGK Borçlarını Ödeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti SGK borçlarını ödemeye davet etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:02
Erdoğan'dan Muhalefete Açık Çağrı: SGK Borçlarını Ödeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar için muhalefete sert bir yanıt vererek, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ye olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" dedi.

Ekonomik Sorunlar ve Sorumluluk

Erdoğan, muhalefetin ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çekti ve özellikle sosyal güvenlik kurumuna olan borçların ödenmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrısının, milletin menfaatine olan bir sorumluluk olduğunu belirtti.

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