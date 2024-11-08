Erdoğan'dan Muhalefete Sert Uyarı

Erdoğan'dan Yargının Bağımsızlığı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Yargının bağımsızlığının korunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Muhalefet, yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır" ifadelerini kullandı.

Yargının Rolü ve Önemi

Erdoğan, yargının tarafsız bir şekilde işlevini sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, muhalefetin bu yöndeki tutumlarını eleştirdi. Bu tür davranışların yargının işleyişine zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulundu.