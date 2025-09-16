Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Çıkış: 'Hitler'le İdeolojik Akrabalık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda İsrail liderine yönelik sert ifadeler kullandı.

Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır

Erdoğan'ın bu değerlendirmesi, hem bölgesel diplomasi hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırması beklenen nitelikte.