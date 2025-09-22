Erdoğan'dan Newsweek Makalesi: Filistin Devleti'ni Tanıyın Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'te Türkiye'nin Diplomasi Vizyonunu Anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yayın kuruluşu Newsweek için kaleme aldığı Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu başlıklı makalede, küresel belirsizlikler ve uluslararası sistemdeki sıkıntılara dair görüşlerini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan duyuruya göre makale İngilizce olarak yayımlandı.

Adalet, barış ve çok taraflılık vurgusu

Erdoğan makalede, çatışmalar, kuralsızlıklar, terör saldırıları, salgınlar, iklim felaketleri ve derinleşen eşitsizliklerin mevcut uluslararası düzeni zorladığını belirtti. Türkiye'nin dış politikasının merkezine adalet, barış ve dayanışma ilkelerini koyduğunu kaydeden Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür' anlayışının sadece sistem eleştirisi olmadığını, insanlığın müşterek istikbaline dair bir ufuk olduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'ne sert eleştiri ve reform çağrısı

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler ve özellikle Güvenlik Konseyi ile ilgili eleştirilerini dile getirerek, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan BM'nin bugünkü krizler karşısında asli fonksiyonunu yerine getiremediğini savundu. Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin karar alma süreçlerinin beş ülkenin iradesine mahkum olduğunu belirterek yapının acilen reforma tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve Karadeniz Tahıl Girişimi

BM'nin etkinliğindeki zaaflara rağmen Türkiye'nin diyalog ve ara buluculuk diplomasisini önceliklendirdiğini anlatan Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni bu yaklaşımın somut bir örneği olarak gösterdi. Erdoğan, Kafkasya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada Türkiye'nin adil diplomasiyle sorumluluk üstlendiğini belirtti.

İnsani yardım ve küresel dayanışma

Türkiye'nin dünyanın en çok insani yardım sağlayan ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bunun tarihi ve kültürel sorumluluğun bir yansıması olduğunu söyledi. Türkiye, küresel dayanışmayı tahkim eden öncü ülke rolünü kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı.

Filistin vurgusu: 'Filistin Devleti'ni tanıyın'

Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek çocuklar ve kadınların hayatını kaybettiğine, milyonların temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığına işaret etti. Türkiye'nin ateşkes, insani yardımların kesintisiz ulaşması ve iki devletli çözüm için çabalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Gazze'ye gönderilen 100 bin tonu aşan yardımların bu çabaların bir parçası olduğunu söyledi.

Erdoğan, adil bir barışın Filistin halkının 1967 sınırları temelinde, bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet ile mümkün olacağını söyledi ve dünya devletlerine açık çağrısını yineledi: Filistin Devleti'ni tanıyın. Bu tanımanın işgale, ablukaya ve zulme karşı en güçlü cevap olduğunu belirtti.

Suriye mesajı: Öncelik Suriyelilerin menfaati

Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Erdoğan, 2011'den bu yana süregelen çatışmaların yol açtığı insani yıkıma dikkat çekti. Suriye'nin yeniden inşasının bölgesel istikrar için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, atılacak adımlarda önceliğin Suriyelilerin menfaatine verilmesi gerektiğini söyledi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygı ilkesinin sürdürüleceğini belirtti.

Burhanettin Duran'dan değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, makaleye ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Türkiye vizyonunu adalet, barış ve dayanışma ekseninde bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Duran, BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısının küresel barış için zaruri olduğunu vurguladı ve Erdoğan'ın tespitlerinin uluslararası diplomasiyi etkileyecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın makalesi, Türkiye'nin hem kriz yönetimi hem de insani yardımlarda öncü rolünü ve Filistin ile Suriye politikalarındaki temel yaklaşımlarını uluslararası kamuoyuna net şekilde aktarıyor.