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Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı: Eğitimin Önemi ve Atama Bilgileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde eğitimin önemine vurgu yaptı ve öğretmen atamalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:06
Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı: Eğitimin Önemi ve Atama Bilgileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü Kutlamasında Eğitimin Önemi Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, eğitimin sadece meslek sahibi bireyler değil, aynı zamanda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bir milyon öğretmenimizle, büyük eğitim ailemizin bütün fertleriyle, kökleriyle bağları sağlam kuşakların yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın Güzel Sözü

Erdoğan, eğitim anlayışının köklerini ecdadın mirasına dayandığını ifade ederek, Yahya Kemal Beyatlı'nın "İnsanda derin bir yaradır köksüzlük, budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük" sözlerine atıfta bulundu. Öğretmenlerin, bilgiyi hikmetle harmanlayarak kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi olduğunu vurguladı.

Çağın İhtiyaçlarını Karşılayan Eğitim Anlayışı

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim sisteminde yalnızca bilginin değil, aynı zamanda hikmetin de ön planda olduğunu belirterek, "Bizler bu modelle yalnızca bilgiye ulaşan değil, bilgiyi hikmetle birleştiren, erdemi hayatına nakşeden nesiller yetiştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Öğrenci Gelişimi ve Eğitim Modeli

Yeni müfredatın, öğrencileri akademik olarak donanımlı kılmanın yanı sıra okuyan, düşünen ve sorgulayan kuşaklar yetiştirmeyi hedeflediğini aktaran Erdoğan, sistemin bireysel farklılıkları gözeten bir anlayışla tasarlandığını ifade etti.

İdeolojik Kavgalar ve Eğitim

Erdoğan, eğitim meselesinin ideolojik kavgaların ve siyasi polemiklerin konusu olmaması gerektiğini vurgulayarak, muhalefetin ve meslek örgütlerinin hatalarından dönmelerini umduğunu belirtti. Eğitim sisteminin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılmasının önemini dile getirdi.

Son 22 Yılda Sağlanan İlerlemeler

Erdoğan, Türkiye'nin eğitim bütçesinin 2002'de yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeyken, bugün 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ayrıca, son 20 yılda 800 bin öğretmen ataması yapıldığını da belirtti.

2002'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 36 olduğunu, bu sayının 23'e düştüğünü ifade eden Erdoğan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da önemli ölçüde azaldığını vurguladı. Bu verilerin, Türkiye'nin eğitim alanında katettiği mesafeyi gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Eğitimcilerimizin de katkılarıyla şekillenen yeni modelimizi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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