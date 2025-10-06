Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Yolsuzluk ve Rüşvete 'Canlı Kalkan' İthamı

Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert eleştiri

Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarına yönelik suçlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada muhalefet kanadına yönelik eleştirilerini sürdürdü.

(Özgür Özel) Tek yapabildiği partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve irtikap saldırılarına ve skandallarına canlı kalkan olabilmek.

Erdoğan'ın bu sözleri, Özgür Özel ve partisiyle ilgili eleştirilerin merkezine yerleşti. Açıklama, siyasetin gündeminde yankı buldu ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Gelişmeler, muhalefet ile iktidar arasındaki gerilimin sürdüğünü gösterirken, taraflar arasındaki söz düellosunun devam etmesi bekleniyor.