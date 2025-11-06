Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Sözler: "Biz az söyledik, o çok anlasın"

Kütüphane 5.0 Konferansı'nda sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansında konuştu. Toplantıya yurt dışından gelen konuklar ve ilim, kültür çevrelerinden isimleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özele yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi: "Konuşan, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı, maalesef belli değil. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz: Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalırmış. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın".

Konuşmasında kitap ve kütüphanelerin tarihsel önemine vurgu yapan Erdoğan, inanç merkezli bir bakışla "İkra, bismi rabbikellezi halak." ifadesini hatırlattı ve Türk kütüphaneciliğinin bin 300 yıllık köklü geleneğine dikkat çekti. Şam’daki Beyt’ül Hikme, Bağdat’taki Nizamiye Medresesi, Anadolu’daki Karatay Medresesi ile İstanbul’daki Süleymaniye gibi merkezleri örnek gösterdi.

Yavuz Sultan Selime ilişkin anekdotu paylaşan Erdoğan, Kemal Paşazade ile yaşanan olayı aktardı: "Üzülmeyiniz hocam, alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için üzüntü değil, bir iftihar vesilesidir." Bu örneğin ilmin toplumdaki yerini gösterdiğini vurguladı.

Tek parti dönemine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, kütüphanelerin bir kısmının tek parti zihniyetinin uygulamaları sonucu "merhum Cemil Meriç’in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü" hâline geldiğini, bunun genç kuşakların köklerinden kopmasına yol açtığını söyledi.

Millet Kütüphanesi ve kütüphanecilik projeleri

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin sunduğu imkânları detaylandırdı. Kütüphanede 141 milyon 700 bin kaynak bulunduğunu, bunlardan 5 milyon 100 bini aşkın bölümünün matbu olduğunu belirtti. Ayrıca 300 milyonun üzerinde elektronik kaynak araştırmacıların kullanımına açıldığını aktardı.

Erdoğan, kütüphanenin 112 ülkeden 135 farklı dilde esere ev sahipliği yaptığını; 125 bin metrekare alan, 5 bin kişilik oturma kapasitesi ve 201 kilometre raf uzunluğu gibi donanımlara sahip olduğunu söyledi. Geçen yıl yaklaşık 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl Ekim ayı itibarıyla toplam 8,5 milyon ziyaretçiyi misafir ettiklerini kaydetti.

Gençlere yönelik hizmetleri anlatan Erdoğan, kütüphaneye gelen öğrencilere günlük iki öğün çorba ve ücretsiz içecek ile kek ikramı yapıldığını, bu yılın ilk 8 ayında 5 milyon 927 bin adet ücretsiz ikramda bulunduklarını söyledi. Ayrıca bin 894 eğitim ve bilim atölyesinde 17 bin 642 kişinin ücretsiz eğitim aldığını belirtti.

Kütüphane ağındaki büyüme hedeflerini paylaşan Erdoğan, 2024 sonunda halk kütüphanelerindeki üye sayısının 6,7 milyon, kullanıcı sayısının 38,7 milyon ve kitap sayısının 25 milyon olduğunu; güncel üye sayısının 7,6 milyon ve kitap sayısının 25,6 milyona ulaştığını aktardı. Dağıtımda bulunan 800 bin yeni kitapla yıl sonunda 26,4 milyona ulaşmayı hedeflediklerini ve 2026’da toplam kullanım alanını 1 milyon metrekareye çıkararak oturma kapasitesini 200 binden fazla kişiye ulaştıracaklarını söyledi.

Rami Kütüphanesi ve Kitap Şifahanesi çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, bu yıl 40 bin eserin durum tespitini, 28 bin eserin temizlik işlemini ve 4 bin 446 eserin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Dijitalleşme alanındaki adımları da sıralayan Erdoğan, 457 bin yazma eserin dijital nüshalarını erişime açtıklarını; 2024’te 107 bin 33 kitabı derleyerek bir Cumhuriyet rekoru kırdıklarını ve Eylül 2025 itibarıyla 154 bin kataloglama faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Milli Dijital Kütüphane üzerinden ülke genelindeki 69 halk kütüphanesinde kurulan erişim istasyonları aracılığıyla kullanıcıların 20 milyonun üzerinde kaynağa ulaştığını belirtti.

Konuşmasını kütüphanecilik alanında emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederek tamamlayan Erdoğan, siyasi eleştirilerine değinerek, "Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile, siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz." ifadelerini kullandı.

