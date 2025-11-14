Erdoğan'dan Samsunlu Şehit Emre Altıok'un Ailesine Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, C-130 kazasında şehit düşen Samsunlu Astsubay Emre Altıok'un ailesini arayıp taziyelerini iletti; cenaze Tekkeköy'de uğurlanacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit düşen Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) ile ilgili olarak ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Uçak kazasında yaşamını yitiren 20 asker arasında yer alan Altıok'un ailesine yapılan arama sırasında Erdoğan, ailenin acısını paylaştığını ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Görüşmenin içeriği

Görüşmede Erdoğan, şehide yönelik duygularını ve temennilerini şöyle aktardı: "Rabb’im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabb’im mekanını cennet eylesin."

Acılı baba İsa Altıok ise duygularını, "Allah vatanımıza, devletimize zeval getirmesin. Bir oğlu var. Bir de bugün ya da yarın doğacak kızı, Gökçe’si gelecek. İsmini de o koymuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, ayaklarınıza taş değmesin" sözleriyle dile getirdi.

Cenaze töreni

Şehit Emre Altıok'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Tekkeköy ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

