Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı: Kemal Özgür, Arif Özdemir ve Ömer Amilağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı olayda şehit olan asker ve polis memurlarının ailelerine başsağlığı mesajı iletti.

Olayın ayrıntıları

Aldığı bilgiye göre, Aksaray-Ortaköy’de devriye aracının içinde işlem yaptığı esnada sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.

Diğer tarafta, İzmir-Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ömer Amilağ için de ailelere taziye iletildi.

Cumhurbaşkanı’nın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu şehitlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Mesajda, şehitlerin hatırasına saygı ve milletin başı sağ olsun ifadeleri yer aldı.