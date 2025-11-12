Erdoğan'dan Şehit Babasına Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri uçağın şehidi Hava Astsubay İlker Aykut'un babasını arayarak taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 21:37
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Görüşmeye, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Şehit babası ise, "Vatanımız sağ olsun" diye konuştu.

