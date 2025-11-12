Erdoğan'dan Şehit Babasına Taziye Telefonu

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Görüşmeye, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Şehit babası ise, "Vatanımız sağ olsun" diye konuştu.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE GELMEK ÜZERE HAVALANAN ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA ASTSUBAY İLKER AYKUT’UN TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİNDEKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞMASINDAN SONRA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞEHİT BABASI ÜNAL AYKUT’U TELEFONLA ARAYARAK TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ.