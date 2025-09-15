Erdoğan'dan Selman'a: Gazze için Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Taahhüdü

Erdoğan, Selman'a Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve insani yardımlar için gayretlerini sürdüreceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:16
Türkiye'nin önceliği ateşkes ve insani destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımlar için gayretlerini sürdüreceğini bildirdi.

Açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki insani durumun iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceği ve acı bir insani tablonun önlenmesi için diplomasi ve yardım kanallarının etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı.

Bu beyan, Türkiye'nin Gazze konusundaki müdahil pozisyonunu ve insani yardım çabalarını sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

