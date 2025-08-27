Erdoğan'dan Sert Uyarı: Devletin ve Değerlerin Üstünlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada devletin, kanunun ve toplumun temel değerlerinin üstünlüğünü vurgulayarak net bir uyarıda bulundu.

"Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, kurumların ve toplumun birliğinin korunması gerektiğine işaret ederken, hukukun ve ortak değerlerin üstünlüğüne bağlılık mesajı taşıdı.