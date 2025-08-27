DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,15%
ALTIN
4.481,17 -0,18%
BITCOIN
4.608.760,1 -0,87%

Erdoğan'dan Sert Uyarı: Devletin ve Değerlerin Üstünlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet, kanun ve toplumun temel değerlerinden üstün görenlere uyarıda bulundu: "Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz"

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:52
Erdoğan'dan Sert Uyarı: Devletin ve Değerlerin Üstünlüğü

Erdoğan'dan Sert Uyarı: Devletin ve Değerlerin Üstünlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada devletin, kanunun ve toplumun temel değerlerinin üstünlüğünü vurgulayarak net bir uyarıda bulundu.

"Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, kurumların ve toplumun birliğinin korunması gerektiğine işaret ederken, hukukun ve ortak değerlerin üstünlüğüne bağlılık mesajı taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
5
Çardakcı ve Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu
6
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla sanayide dönüm noktası
7
Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi