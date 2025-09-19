Erdoğan'dan Sert Uyarı: Kudüs ve 65 Bin Gazzeli

Cumhurbaşkanı, canilere yönelik sert sözlerle Kudüs'ün evrensel önemini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı bulunan kişilere sert bir mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın ifadesi şöyle:

"Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir."

Konuşmasında Kudüs'ün Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onuru, izzeti ve şerefi olduğuna dikkat çekti.