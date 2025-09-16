Erdoğan'dan sert uyarı: Sokakları karıştırmaya çalışanlara asla eyvallah

Erdoğan: "Sokakları karıştırmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz"

Güvenlik ve kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada toplumun huzuruna yönelik her türlü girişime karşı kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti.

"Sokakları karıştırmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz. Gerekeni gecikmeden, milletin huzurunu bozmalarına fırsat vermeden, biz yaparız"

Erdoğan'ın bu sözleri, yetkililerin kamu düzenini koruma ve olası provokasyonlara karşı anında müdahale etme iradesini ortaya koydu. Açıklamada gerekenin gecikmeden yapılacağı ve milletin huzurunun korunacağı özellikle vurgulandı.

Bu ifade, sosyal ve siyasal ortamlarda ortaya çıkabilecek rahatsız edici eylemlere karşı net bir uyarı niteliği taşıyor.