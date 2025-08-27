Erdoğan'dan Sert Uyarı: 'Zalimler Mutlaka Kaybedecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Uyarı

Zalimlere yönelik kararlı mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada net ve kararlı ifadelerle zalimlere uyarıda bulundu.

"Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Masumların akan kanlarında o kanları dökenler de boğulacaktır"

Erdoğan'ın bu sözleri, zorbalığın ve masumlara yönelik saldırıların sonuçlarına dikkat çekti. Sorumluların hesabının sorulacağı vurgulandı.

Bu açıklama, kamuoyunda güçlü yankı uyandırması beklenen bir üslup ile dile getirildi.