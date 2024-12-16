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Erdoğan'dan Şişirilmiş Konser Faturalarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şişirilmiş konser faturaları üzerinden zenginleşen yandaşları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:09
Erdoğan'dan Şişirilmiş Konser Faturalarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşlarının zenginleşmesine dikkat çekti. Erdoğan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SGK Prim Borçlarına Dikkat Çekti

Erdoğan, "Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var. Ancak SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hükümetin mali politikaları ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamaları hakkında tartışmalara yol açtı.

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