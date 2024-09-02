Erdoğan'dan Siyasi Nefrete Tepki

Erdoğan'dan Nefret Siyasetine Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan nefret ve kavga siyasetinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor," şeklinde konuşarak, siyasetin barışçıl bir üslupla yürütülmesi gerektiğini savundu.

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Erdoğan, siyasetin kargaşadan uzak durarak, sevgi ve saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür bir yaklaşım, ulusun birlik ve beraberliğine katkı sağlayacaktır.