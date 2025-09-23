Erdoğan'dan Sudan çağrısı: Akan kanın durması ortak sorumluluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki kan dökülmesinin durması ve sürdürülebilir barışın uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı; çabalar sürecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:05
Cumhurbaşkanı, sürdürülebilir barış için uluslararası dayanışma çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Sudan'da akan kanın durması ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sudan'da akan kanın durması, sürdürülebilir barışın tesis edilmesi uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur, bizim bu yöndeki çabalarımız devam edecektir"

Erdoğan, sözlerinin ardından Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının süreceğini yineledi ve uluslararası toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

