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Erdoğan'dan Suriyeli Kardeşlere Destek Vurgusu: 'Muhacirlere Ensar Olma Şuuruyla' Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya il kongresinde Suriyeli kardeşlere destek verdiklerini belirtti, tarihi bağları hatırlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:37
Erdoğan'dan Suriyeli Kardeşlere Destek Vurgusu: 'Muhacirlere Ensar Olma Şuuruyla' Konuştu

Erdoğan, Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'den gelen mültecilere destek verdiklerini vurguladı. Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde hayata tutunmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek, kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil, muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık." dedi.

Sakarya'nın Geleneksel Misafirperverliği

Erdoğan, Sakarya'nın tarihi boyunca farklı bölgelerden gelen insanlara kucak açtığını belirtti. "Türkiye'de kardeşliğin, diğerkamlığın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir" diyen Erdoğan, Anadolu coğrafyasının her zaman zor durumda kalan insanlara yardım eli uzattığını ifade etti.

Eleştiriler ve Tarih Bilinci

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ile ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Birileri çıkıp Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? diyor. Bu soruları soranların kendi tarihinden bihaber olduklarını görüyoruz," dedi. Erdoğan, mevcut muhalefetin tarih ve kültür bilincinden yoksun olduğunun altını çizdi.

Kardeşliğin Yükünü Omuzladık

Suriyeli mültecilere destek vermenin sadece insani bir görev değil, aynı zamanda tarihsel bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Dünyada bizden başka hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı siyasi ve toplumsal bir yükü hiç tereddüt etmeden sırtlandık" şeklinde konuştu.

Geleceğe Dönüş Hedefi

Erdoğan, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüş yapmalarının önemini vurgulayarak, "Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden temizleyerek kardeşlerimizin yuvalarına kavuşması için gereken zemini oluşturacağız" dedi.

Zulme 'Hayır' Dedi

Erdoğan, Esed rejiminin zulmüne dikkat çekerek, "Zulüm ile abad olunmaz, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" sözleriyle durumu özetledi. Ayrıca, Suriye'deki devrime şaşı bakanlara da eleştirilerini sürdürdü.

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