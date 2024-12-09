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Erdoğan'dan Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İçin Yeni Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların dönüşü için Yayladağı Hudut Kapısı'nın geçişlere açılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:51
Erdoğan'dan Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İçin Yeni Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkesine dönüşüyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayladağı Hudut Kapısı'nın Önemi

Bu yeni düzenlemeyle, sığınmacıların geri dönüş süreçlerinin daha hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yayladağı Hudut Kapısı'nın geçişlere açılması, sadece Suriyeli sığınmacıların dönüşünü değil, aynı zamanda bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği de artırmayı amaçlıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları, uluslararası gündemde Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Hükümetin bu yeni adımı, sığınmacıların gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkesine dönmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

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