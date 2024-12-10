Erdoğan'dan Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü İçin Planlamalar

Erdoğan, Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüş Sürecini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu sürecin detaylarının planlandığını ve Suriye'nin imar çalışmaları ile birlikte geri dönüşlerin hızlanacağını ifade etti.

Sürecin Hızlandırılması İçin İmar Çalışmaları

Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası ile ilgili yürütülen projelerin, Suriyelilerin Türkiye'den güvenli bir şekilde geri dönmelerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bu bağlamda, gönüllü geri dönüşlerin teşvik edilmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.