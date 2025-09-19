Erdoğan'dan TEKNOFEST İstanbul'da: 'Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere' Kudüs Mesajı

Konuşma ve Vurgular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı konuşmada Gazze ve Kudüs konusuna ilişkin güçlü ifadeler kullandı.

"Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum, Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir"

Erdoğan'ın sözleri, etkinliğin düzenlendiği ortamda katılımcıların dikkatini çekti. Konuşma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirildi.