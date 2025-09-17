Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Kanlı Kilit' Eninde Sonunda Kırılacak

Erdoğan'dan Terör ve 'Kanlı Kilit' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede terör olgusuna ve bölgedeki şiddet ortamına yönelik güçlü bir mesaj verdi.

"Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır"

Erdoğan'ın sözleri, terörle mücadele ve bölgesel istikrar vurgusunu bir kez daha öne çıkardı. 'Kanlı kilit' ifadesiyle bölgedeki tahribatın sona erdirilmesine yönelik kararlılık ifade edildi.

Açıklama, hem ulusal güvenlik perspektifinde hem de insani boyutta yaşanan acılara dikkat çeken bir duruş sergiledi.