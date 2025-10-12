Erdoğan'dan Trabzon'a Üçüncü Havalimanı Müjdesi: 130 Projenin Toplu Açılışı

Erdoğan, Trabzon'da 130 projenin açılışında deniz üzerine üçüncü havalimanı projesinin tamamlandığını ve ihalesinin bu yıl yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Törende, ekonomik ve ulaştırma yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış töreni ve milli takım tebriki

Erdoğan, törende dün geceki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Bulgaristan'ı 6-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, "Bizim çocuklara bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını ve bahtlarını açık etsin." dedi.

Bölgeye yapılan yatırımlar ve hizmet vurgusu

Erdoğan, iki gün önce Rize'de açılan 38 projenin ardından bugün de 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Konuşmasında emeği geçen bakanlıkları, belediyeleri ve kurumları tebrik eden Cumhurbaşkanı, Trabzon'a yapılan hizmetleri ve şehrin tarihine duydukları bağlılığı vurguladı.

Erdoğan, Trabzon'a son 23 yılda güncel rakamlarla toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını ifade etti ve şunları söyledi: "Biz, bu şehri Allah için seviyoruz. ... Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık, hizmetlerini sunduk."

Ulaşım, sağlık ve kent içi projeleri

Konuşmada tamamlanan yatırımlar arasında Kanuni Bulvarı'nın 670 metrelik Boztepe Tüneli'ni de kapsayan 2 kilometrelik bölümü, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya il yolu, Trabzon Şehir Hastanesi, Trabzon Üniversitesi ve Yomra kavşağının yer aldığı belirtildi. Erdoğan, şehir hastanesine ulaşımı hızlandıracak ve Akçaabat, Ortahisar ile Yomra'yı bağlayacak hafif raylı sistem projesi çalışmalarının Ulaştırma Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca, Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demiryolu projesiyle Samsun'dan Artvin'e kadar şehirlerin birbirine bağlanacağı bildirildi.

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende en önemli müjdelerden birini şu sözlerle verdi: "Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız."

Erdoğan konuşmasını, projelerin hayırlı olmasını dileyerek sürdürdü ve açılışı yapılan yatırımların bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

