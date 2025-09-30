Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Çabalarına Takdir: Ateşkes ve Adil Barış

Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Çabalarına Takdir

Ateşkes ve kalıcı barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çabalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı takdir etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı'nın mesajında, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın oluşması için sürece katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.