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Erdoğan'dan Van'da Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da düzenlenen AK Parti kongresinde birlik ve gelecek projelerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:56
Erdoğan'dan Van'da Birlik Mesajı

Erdoğan, Van'da Birlik ve Kucaklama Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız," dedi.

Kongreye Katılım ve Mesajlar

Nurlar Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan Erdoğan, burada bir kez daha Van'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca, kongrenin Van, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Teşkilat İçi Değişim ve Gelecek Vizyonu

Parti teşkilatındaki görev değişikliklerine de değinen Erdoğan, "Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarda kalmak, dışlanmak, emekli olmak asla yoktur. Herkes, elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir," ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Hedefler

Erdoğan, geleceğe odaklandıklarını ve yüzyıllardır özlemi çekilen hedeflerin peşinde olduklarını vurguladı. "Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Biz, günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz," dedi.

2028 ve 2029 Hedefleri

Parti olarak projelerini geleceğe taşıyacak öncü kadroları belirlediklerini söyleyen Erdoğan, 2028'deki seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yüksek oy oranları hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, "Evlatlarımıza her açıdan mutlu müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız," dedi.

Kongreler ve Çalışmalar

Erdoğan, kongrelerin yalnızca bir vitrin değişimi olmadığını, aynı zamanda enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak gördüklerini ifade etti. Van'da, hak ve istenen hedeflere ulaşmak için daha uyumlu bir çalışma yürütüleceğini sözlerine ekledi.

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