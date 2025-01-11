Erdoğan'dan Yabancı Mihraklara Tepki: 'Unutmadık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı mihraklara yönelik sert mesajlar verdi. Erdoğan, bölücü örgütle Kürt kardeşlerini aynı paranteze almaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu. "Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var." şeklindeki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Erdoğan, bu açıklamalarıyla düşmanca bir tutum sergileyen yabancı unsurlara karşı birlik ve beraberlik mesajını yineledi. "Biz bir bütünüz" diyerek, milli birlik vurgusunu ön plana çıkardı.