Erdoğan: DEAŞ Terör Örgütünü Bozguna Uğrattık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, Erdoğan, son günlerde tekrar gündeme getirilen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattıklarını ifade etti.

Bölücü Terör Örgütüne Karşı Sıkı Mücadele

Erdoğan, konuşmasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı ile bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırdıklarını vurguladı. Teröristlere yönelik nokta operasyonları ve hava harekatlarının kesintisiz sürdüğünü belirten Erdoğan, "Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Suriye ve Gazze Mesajları

Suriye'deki yeni yönetimin ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığını da dile getiren Erdoğan, "Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte, bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı" ifadelerini kullandı. Gazze'de şehit olan kardeşleri unutmayan Erdoğan, "Siyonistlerin destekçileri neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor" şeklinde konuştu.

Bölgesel Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, Türk, Kürt, Arap ve Farisi olarak bu coğrafyanın kadim sahipleri olduklarını belirterek, "Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Türkiye Yüzyılı'nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını ortadan kaldırarak hedefe daha hızlı ulaşacağız" dedi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhur İttifakı'nın terörle mücadele konusundaki kararlılığının tam olduğunu söyleyen Erdoğan, "Milletimizin de desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' diyerek tarif ettiğimiz menzile ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.