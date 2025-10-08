Erdoğan: Demokrasi Dairesi Geniş Olmalı — Rakiplik Millete Hizmet Yarışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan demokrasi ve siyaset vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında siyaset alanındaki rekabete ilişkin net bir mesaj verdi: "Hiçbirimiz düşman değiliz millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir".

Erdoğan, millete hizmet anlayışının ön planda tutulması gerektiğini belirterek siyasi rekabetin düşmanlık değil, farklı kulvarlarda sürdürülen bir yarış olduğuna dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca demokrasi dairesinin genişliği üzerinde ısrarla duruldu; Cumhurbaşkanı, bu alanın daraltılmasının kimsenin haddi olmadığını vurguladı ve hoşgörü ile çoğulculuğun önemine işaret etti.

Erdoğan'ın sözleri, siyaset içindeki rekabetin çerçevesini ve demokratik alanın korunmasının gerekliliğini özetleyen bir çağrı niteliği taşıdı.