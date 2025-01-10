Erdoğan, Denizli ve Aydın'da Olağan İl Kongrelerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli ve Aydın'da AK Parti Olağan İl Kongrelerini gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 01:31
Erdoğan, Denizli ve Aydın'da Olağan İl Kongrelerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongreleri İçin Denizli ve Aydın'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önemli etkinliklere katılmak üzere yola çıkıyor. Erdoğan, ilk olarak Denizli’de düzenlenecek olan AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’na gidecek.

Etkinliğin ardından Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek. Son olarak ise, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ni takip edecek.

Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek bu önemli kongreler, partinin yerel yönetişim stratejileri ve hedeflerini belirlemesi açısından büyük bir önem taşıyor. Kongrelerin saatleri; Denizli programı 14.00, Aydın otoyol açılışı 16.30 ve Aydın kongresi ise 17.30’da gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Drift Hayali Erciyes Kayak Pistinde Son Buldu
2
Biden'dan Los Angeles Yangınları için 6 Aylık Tam Mali Destek
3
Trudeau: Kanada, ABD'nin 51. Eyaleti Olmayacak
4
10 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler
5
Erdoğan, Denizli ve Aydın'da Olağan İl Kongrelerine Katılacak
6
Musk ve Weidel'in Canlı Yayını Alman Medyasında Tepki Topladı
7
THY Heyeti Şam'da Uçuş Temasları İçin Bir Araya Geldi

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak