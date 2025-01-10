Erdoğan, Denizli ve Aydın'da Olağan İl Kongrelerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongreleri İçin Denizli ve Aydın'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önemli etkinliklere katılmak üzere yola çıkıyor. Erdoğan, ilk olarak Denizli’de düzenlenecek olan AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’na gidecek.

Etkinliğin ardından Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek. Son olarak ise, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ni takip edecek.

Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek bu önemli kongreler, partinin yerel yönetişim stratejileri ve hedeflerini belirlemesi açısından büyük bir önem taşıyor. Kongrelerin saatleri; Denizli programı 14.00, Aydın otoyol açılışı 16.30 ve Aydın kongresi ise 17.30’da gerçekleştirilecek.