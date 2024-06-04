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Erdoğan'dan devletlere çağrı: “İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koyun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Gazze için devletlere, “İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koyun” çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:55
Erdoğan'dan devletlere çağrı: “İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koyun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü için sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlandı. Erdoğan mesajında tüm devletlere çağrı yaparak, Gazze için açık bir tavır konmasını istedi.

Erdoğan, mesajında 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu ve onları hüzünle yad ettiğini ifade etti. Erdoğan, “Gazze’de katledilen yalnızca çocuklar değildir. Onlarla birlikte insanlık da katledildi. Dünya, bu sınavda maalesef sınıfta kaldı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajında devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Böyle özel bir günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletler'i, artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışı ile harekete geçmeye çağırıyorum. Tüm devletleri de Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu korumaya ve bu konuda İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya davet ediyorum.”

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