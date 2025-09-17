Erdoğan: Diplomasinin Dili Nezaket — Türkiye Barış Odaklı, Hadsizliğe Taviz Yok

Erdoğan, diplomasinin nezaket gerektirdiğini, Türkiye'nin dış siyasetinin barış odaklı olduğunu ancak hadsizliklere karşı geri adım atılmayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:01
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması diplomasi ve kararlılığı birlikte vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasinin dili nezakettir, Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Fakat bu demek değildir ki hadsizlikler karşısında susacak veya geri adım atacağız"

Erdoğan, dış politikanın temel ilkelerini açık ve net bir şekilde özetledi. Diplomasinin nezaketine vurgu yaparken, Türkiye'nin barış odaklı duruşunu yeniden teyit etti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, ülkenin çıkarlarına yönelik saldırılar veya hakaretlere karşı susmayacak ve geri adım atmayacakları mesajını verdi. Bu sözler, Ankara'nın diplomasiyle birlikte kararlılığını da ortaya koydu.

