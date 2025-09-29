Erdoğan: Dış Politika, Enerji ve Savunma Sanayinde Başarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikadan sağlığa uzanan başarılarını 'müzmin muhalefete rağmen' başardık sözleriyle vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:43
Erdoğan: Dış Politika, Enerji ve Savunma Sanayinde Başarı

Erdoğan: Dış Politika, Enerji ve Savunma Sanayinde Başarı

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülke genelinde yürütülen politika ve projelerin sonuçlarına dikkat çekti.

"Biz, dış politikadan ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayine, turizmden sağlığa her hamlemizi müzmin muhalefete rağmen başardık"

Erdoğan, konuşmasında dış politika, ulaştırma, enerji, savunma sanayi, turizm ve sağlık gibi alanlarda elde edilen kazanımları öne çıkardı.

Müzmin muhalefete rağmen kaydedilen bu ilerlemelerin, hükümetin strateji ve uygulamalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı