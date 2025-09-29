Erdoğan: Dış Politika, Enerji ve Savunma Sanayinde Başarı

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ülke genelinde yürütülen politika ve projelerin sonuçlarına dikkat çekti.

"Biz, dış politikadan ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayine, turizmden sağlığa her hamlemizi müzmin muhalefete rağmen başardık"

Erdoğan, konuşmasında dış politika, ulaştırma, enerji, savunma sanayi, turizm ve sağlık gibi alanlarda elde edilen kazanımları öne çıkardı.

Müzmin muhalefete rağmen kaydedilen bu ilerlemelerin, hükümetin strateji ve uygulamalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.