Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'yi Dışlayan Projeler Başarısız Olur

Cumhurbaşkanı, bölgesel projelerde dahil olmanın önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgesel işbirliğinin ve adil paylaşımın altını çizdi.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan projelerin başarılı olamayacağını özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, bölgedeki projelerde kapsayıcılığın önemine dikkat çekti.

Açıklamada, Doğu Akdeniz'de yürütülen politika ve projelerde tarafların dahil edilmesi gerektiği ve tek taraflı adımların sürdürülebilir sonuçlar vermeyeceği mesajı öne çıktı.

Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki enerji, güvenlik ve diplomasi eksenli tartışmaların merkezi bir unsur olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolüne işaret etti.

Doğu Akdeniz üzerindeki tüm girişimlerin uzun vadeli başarı için kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı.