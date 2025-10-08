Erdoğan: Doğu Kudüs Başkentli Filistin Devleti 1967 Sınırlarında Kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin mutlaka kurulacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır" dedi.

Açıklamanın Önemi

Erdoğan'ın vurgusu, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği öne çıkarıyor. 1967 sınırları ve Doğu Kudüs ifadeleri, çözümün temel koşullarına dikkat çekti.

Gündeme Etkisi

Bu açıklama, bölgesel ve uluslararası aktörlerin takip edeceği bir duruş niteliği taşıyor.

