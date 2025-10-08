Erdoğan: Doğu Kudüs Başkentli Filistin Devleti 1967 Sınırlarında Kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır" dedi.
Açıklamanın Önemi
Erdoğan'ın vurgusu, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği öne çıkarıyor. 1967 sınırları ve Doğu Kudüs ifadeleri, çözümün temel koşullarına dikkat çekti.
Gündeme Etkisi
Bu açıklama, bölgesel ve uluslararası aktörlerin takip edeceği bir duruş niteliği taşıyor.