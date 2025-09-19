Erdoğan: Doğu Kudüs Başkentli Filistin İçin 1967 Sınırlarında Mücadele Sürecek

Erdoğan'dan net mesaj: Filistin mücadelesi sürecek

1967 sınırları ve Doğu Kudüs vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Filistin davasına olan bağlılığını ve kararlılığını güçlü bir şekilde ifade etti.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek."

Bu ifadeyle Cumhurbaşkanı, Filistin meselesinde Türkiye'nin tutumunun değişmeyeceğini ve uluslararası alanda takip edeceği duruşun altını çizdi.