Erdoğan: Doğu Kudüs Başkentli Filistin İçin 1967 Sınırlarında Mücadele Sürecek

Erdoğan, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelenin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:57
Erdoğan: Doğu Kudüs Başkentli Filistin İçin 1967 Sınırlarında Mücadele Sürecek

Erdoğan'dan net mesaj: Filistin mücadelesi sürecek

1967 sınırları ve Doğu Kudüs vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Filistin davasına olan bağlılığını ve kararlılığını güçlü bir şekilde ifade etti.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek."

Bu ifadeyle Cumhurbaşkanı, Filistin meselesinde Türkiye'nin tutumunun değişmeyeceğini ve uluslararası alanda takip edeceği duruşun altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 8 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
2
DEA'nin Meksika Kartellerine Askeri Müdahale Çağrısı Beyaz Saray ve Pentagon'da Tartışma Yarattı
3
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
4
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
5
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
6
Adana'da Market Zinciri Deposunda Yangın Söndürüldü
7
HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: Berat Çingay'ın Duruşması Sürüyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek