Erdoğan Doha'da: İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için Katar'a Varış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya geldi; Hamad Havalimanı'nda üst düzey yetkililer karşıladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:58
Hamad Havalimanı'nda üst düzey karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile büyükelçilik mensupları karşıladı.

Heyetle birlikte Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.

