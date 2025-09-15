Erdoğan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Görüştü

Erdoğan, Doha'daki İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü; heyete Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve diğer isimler eşlik etti.