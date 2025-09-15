Erdoğan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Görüştü

Erdoğan, Doha'daki İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü; heyete Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve diğer isimler eşlik etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:53
Erdoğan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Görüştü

Erdoğan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Görüşmeye eşlik eden isimler

Görüşmede, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Çin: ABD'nin Venezuela Açıklarındaki Askeri Operasyonları 'Barışı Tehdit Ediyor'
3
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: UAEA ve Grossi'nin Sessizliği 'Tarihte Leke' Olacak
4
Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa'da Kabul Etti
5
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
6
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor
7
Organize Suç Örgütü Elebaşı Ercan Yılmaz Türkiye'ye İade Edildi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü