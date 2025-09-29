Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı

Erdoğan, adalet hizmetlerini güçlendirme kapsamında 20 bin personel alımının ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlattıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:50
Adalet personeli alımında yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik atılan adımları kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz"

20 bin ve 1000 rakamları, adalet teşkilatına yönelik planlanan personel takviyesinin merkezinde yer alıyor.

