Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı

Adalet personeli alımında yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik atılan adımları kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz"

20 bin ve 1000 rakamları, adalet teşkilatına yönelik planlanan personel takviyesinin merkezinde yer alıyor.