Erdoğan: Ecdat Mirasını Güçlendirip Gelecek Kuşaklara Aktarma Hedefi

Erdoğan, ecdattan devralınan emsalsiz mirası zenginleştirip gelecek kuşaklara güçlü bir Türkiye bırakma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:32
Cumhurbaşkanı miras vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin tarihî ve kültürel mirasına yönelik kararlılığını ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

"Gayemiz ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü bir Türkiye emanet etmektir"

Erdoğan, bu sözlerle mirasın korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra, bu değerlerin sonraki nesillere eksiksiz aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Öne çıkan nokta: Ecdattan devralınan mirasın zenginleştirilmesi ve güçlü bir Türkiye bırakma hedefi yönetim öncelikleri arasında yer alıyor.

