Erdoğan: Ege ve Doğu Akdeniz'i 'İstikrar Havzası' Olarak Görmek İstiyoruz

Meşru menfaatlere saygı ve yapıcı işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ege ve Doğu Akdeniz'i ilgili tarafların meşru menfaatlerine riayet edilen istikrar havzası olarak görmek istiyoruz. Her konuda yapıcı işbirliğine hazırız".

Erdoğan, bölgedeki ilişkilerin karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşımın, deniz güvenliği, ekonomik işbirliği ve bölgesel istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye'nin çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergilemeye devam edeceğini belirtti.