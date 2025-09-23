Erdoğan: Ege ve Doğu Akdeniz'i 'İstikrar Havzası' Olarak Görmek İstiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı gösterilerek istikrar ve yapıcı işbirliği istedi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:01
Meşru menfaatlere saygı ve yapıcı işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ege ve Doğu Akdeniz'i ilgili tarafların meşru menfaatlerine riayet edilen istikrar havzası olarak görmek istiyoruz. Her konuda yapıcı işbirliğine hazırız".

Erdoğan, bölgedeki ilişkilerin karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşımın, deniz güvenliği, ekonomik işbirliği ve bölgesel istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye'nin çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergilemeye devam edeceğini belirtti.

