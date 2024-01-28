Erdoğan Eskişehir’de Adaylarını Tanıttı: O İki İlçe İçin Özel Çağrı Yaptı

ERDOĞAN'DAN ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TANITIMI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerine özel bir vurgu yaparak, "aslına rücu ettireceğiz" dedi. Ayrıca, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Nebi Hatipoğlu olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





Eskişehir'in 31 Mart'ta gerçekleştireceği tercihin, etkili ve verimli belediyecilikten yana olacağına inanıyorum.

Artık şov, ajans ve milletin gerçek dertlerinin istismarı son bulmalı. Şehirlerimizin kaybedecek zamanı yok.

31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

Milletimize olan sevdamızı sürdürerek, kendimizi, kadrolarımızı, programımızı, vizyonumuzu ve projelerimizi yenileyerek yolumuza devam ediyoruz.

Eskişehir'e hızlı treni getiren, yollarıyla ilgili atılan imzanın sahibi kim? AK Parti.

Şehrimizin bir tarafı çorak, diğer tarafı ise merkezi yönetim ve belediye el ele verdiğinde Eskişehir, yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

Son 10 yılda yaşadıklarımız, başka bir ülkede olsaydı yerle yeksan olurdu. Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kriz döngüleriyle mücadele ettik.

CHP'nin şehirleri geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Onların derdi, yerlerini korumak veya yükseltmektir.

Belediyecilikte atılım dönemini 31 Mart'ta başlatacağız. Eser ve hizmet belediyeciliğini Eskişehir'e getireceğiz.



