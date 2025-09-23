Erdoğan: Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Teşekkür, Diğerlerine Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelere teşekkür etti ve henüz karar almayan devletleri hızla harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası tanıma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin tutumunu ve beklentisini net bir şekilde dile getirdi.

"Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum"

Erdoğan, sözleriyle hem Filistin'e yönelik uluslararası desteği takdir etti hem de henüz tanıma kararını açıklamayan ülkelere hızlı adım atma çağrısında bulundu. Açıklama, bölgesel ve küresel düzeyde tanıma sürecine yönelik dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan'ın çağrısı, diplomatik temaslar ve uluslararası kamuoyundaki tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın bu vurgusu, tanıma sürecinde hız ve siyasi iradenin önemine işaret ediyor.

