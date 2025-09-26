Erdoğan: Filistin'i Tanıyan Ülke Sayısı 150'yi Aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i tanıyan ülke sayısının 150'yi aştığını belirterek, uluslararası toplumun kararlı adımlar atması ve tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:03
Cumhurbaşkanından uluslararası toplum çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi ve uluslararası aktörlere çağrıda bulundu.

"Filistin'i tanıyan ülke 150'nin üzerine çıktı. Bu desteğin sahaya yansıması için uluslararası toplumun kararlı hareket etmesine, tedbir almasına ihtiyaç var"

Erdoğan, bu sayının artmasının anlamına dikkat çekerek, desteğin yalnızca diplomatik bildirilerde kalmaması gerektiğini belirtti.

150'nin üzerine çıkan destek ile ilgili somut adımların atılmasının bölgedeki gelişmeler üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun kararlı hareket etmesi ve gerekli tedbirleri alması çağrısını yineledi.

