Erdoğan: "Gazze'de bir savaş yoktur" — BM 80. Genel Kurulu'nda sert uyarı

Erdoğan BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki saldırıları soykırım olarak nitelendirip ateşkes ve insani yardımların engelsiz girişini talep etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki durumu sert ifadelerle değerlendirdi ve uluslararası topluma acil çağrıda bulundu.

Soykırım ve insani yıkım

Erdoğan, soykırımın "tıpkı Holokost gibi insanların toplu halde imhası için kullanılan, utanç verici, insanlık dışı, barbarca bir kavram" olduğunu vurguladı. Konuşmasında Gazze'de sadece insanların öldürülmediğine dikkat çekerek şu tespitte bulundu:

"Gazze'de hayvanlar hedef alınarak öldürülüyor. Tarım alanları, bahçeler, ağaçlar, otlar, asırlık zeytin ağaçları, sular yok ediliyor, kirletiliyor. Gazze'de binalar, evler, kütüphaneler, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tarihi yapılar bilinçli bir şekilde yıkılıyor."

Erdoğan, Gazze'nin toprağının artık "insan için de hayvan için de bitki için de işe yaramaz hale getirildiğini" belirterek, kürsüde şu güçlü ifadeyi kullandı:

"Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez, Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır."

Bu durumun "terörle mücadele" değil, 7 Ekim gerekçesiyle sürdürülen "işgal, tehcir, sürgün, soykırım daha doğrusu bir toplu kıyım politikası" olduğunu ifade etti.

Bölge barışını da tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı, Gazze ile eş zamanlı olarak Batı Şeria'nın da adım adım işgal edildiğini, infazlarla masum sivillerin katledildiğini söyledi. Ayrıca İsrail'in Suriye, İran, Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bölge barışını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Erdoğan, Katar'da ateşkes müzakereleri için bulunan heyete yönelik saldırıya işaret ederek bunun İsrail yönetiminin "tamamen kontrolü kaybettiğini" gösterdiğini belirtti ve Netanyahu'nun barışa niyeti olmadığını vurguladı.

"İsrail'in artan saldırganlığı sebebiyle Avrupa başta olmak üzere Batı'da, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan değerler de çok ağır yara almıştır." dedi ve temel hak ile özgürlüklerin zedelendiğine dikkat çekti.

Erdoğan, Kudüs'ün hedef alındığını ve bu durumun antisemitizmi körüklediğini belirterek acil önlem çağrısı yaptı. Konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı ve insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir."

"Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze"

Erdoğan, Gazze'deki barbarlığa sessiz kalanların bu vahşetin sorumluluğuna ortak olduğunu vurgulayarak dünya liderlerine seslendi:

"Bütün dünya liderlerine sesleniyorum, gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür." Ayrıca, Filistin savunucularına selamlarını iletti ve destek verenlere teşekkür etti.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasında Anadolu Ajansı tarafından Gazze'de çekilen fotoğrafları gösterdi.

